Crece el rechazo morenista al exrector de la UG Luis Felipe Agripino

Guanajuato, Guanajuato.- A las críticas expresadas por el diputado federal morenista Ernesto Prieto Gallardo contra el exrector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, se suman las voces del diputado local David Martínez Mendizábal y hasta de Guadalupe García Chávez, madre de dos destacados panistas que, como el universitario, aspira a ser coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la capital; esto es: disputan la candidatura por la presidencia municipal.

Guerrero Agripino anunció su destape para ser candidato de la 4T a la presidencia municipal de Guanajuato, acompañado del académico Benjamín Valdivia y de exdirigentes panistas.

Guadalupe García Chávez, a quien otros morenistas señalan como “infiltrada del PAN en el movimiento”, fue entrevistada y reiteró que se identifica con las causas de izquierda, que ha apoyado siempre al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y que acatará lo que digan las encuestas para, de no ser ella candidata, sumarse a quien sí lo sea… menos con Guerrero Agripino.

La madre de Luis Alberto y Ricardo Villarreal García, ex alcaldes de San Miguel de Allende, dijo que su rechazo a Agripino es porque dejó la Universidad de Guanajuato deteriorada, triste y descuidada y agregó que es lamentable que Luis Felipe se hubiera destapado.

También David Martínez Mendizábal está en contra

David Martínez Mendizábal, quien argumentara a favor de que el senador Emmanuel Reyes, experredista que llegó a una curul con voto panista para desertar e irse a Morena, se fue a la yugular al exrector general.

Al igual que el diputado federal Ernesto Prieto Gallardo –ambos adversarios internos- señaló que Guerrero Agripino tuvo una pésima gestión en la Universidad de Guanajuato y que reprimió estudiantes. Varios de ellos, criticados en su momento por la rectoría, ahora son parte del grupo de asesores de Morena en el Congreso local.

Prieto anunció que acudirá a la Comisión Evaluadora de Incorporaciones del partido y Martínez Mendizábal también consideró incongruente la incorporación de quien es señalado como protector de acosadores.