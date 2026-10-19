Se suma ex rector de la UG a lista de “suspirantes” morenistas por la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Fiel a su estilo, el ex rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, dio un discurso de corte academicista para anunciar que se anota como aspirante a ser Defensor de la Transformación y la Soberanía Nacional en el municipio de Guanajuato; en otras palabras, quiere ser candidato a gobernar en la capital.

Fue presentado por Alejandro Candelaria Sosa, quien fuera el primer candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal.

Rodeado de simpatizantes y seguidores, entre los que destacó el intelectual universitario Benjamín Valdivia, Guerrero Agripino dijo que va a asumir valores, principios y fundamentos de Morena, que nunca ha militado en ningún partido político, pero que tiene amistades de todos los partidos, amistad que “es siempre indeclinable”. Añadió que conoce a muchas más personas que no pertenecen a ningún partido político.

Criticó la polarización en la política y que haya gobernantes con más notoriedad y menos efectividad; asumió que enfrentará “con valentía y humildad la autocrítica” y que cree en la política “como la vía razonable para construir mejores condiciones de vida para las personas”.

Manifestó su respeto a los otros contendientes por la coordinación de la “Defensa de la Transformación” y “las instancias púbicas y todas las fuerzas y partidos políticos”.

Con Morena se buscan mejores condiciones de vida para las y los guanajuatenses, dijo; busca una sociedad más justa, más democrática y más equitativa.

Resaltó varias veces el humanismo como parte de la doctrina morenista que la libertad individual se hermana con la fraternidad con todas las personas

Guanajuato, dijo, “es patrimonio de la humanidad y propiedad de nadie”, en alusión indirecta al clan Navarro-Smith que ahora gobierna el municipio.

Aludió a Jorge Ibargüengoitia y Jesús Elizarrarás como referentes de la identidad guanajuatense y remató con uno de los lemas políticos morenistas: “por el bien de todos y todas, primero los pobres de Guanajuato”.

De esta manera, Guerrero Agripino se suma a la lista donde ya están Jesús Ramírez Garibay y Fernanda Arellano y esperan se agreguen Miriam Reyes Carmona y Julio César García Sánchez.