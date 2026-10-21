Conagra Brands arranca nuevas líneas de producción en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La consolidación de Irapuato como uno de los municipios más competitivos del estado de Guanajuato y de todo el país, avanza con paso firme, al ser facilitador para la ampliación de diferentes empresas que han puesto su confianza en el potencial de la ciudad.

Ejemplo de ello es la empresa global Conagra Brands, que inauguró sus nuevas líneas de producción en Irapuato con una inversión de 28.8 millones de dólares y la generación de 77 empleos directos.

Durante el arranque de las operaciones, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó con orgullo que el 93% de los productos que la compañía comercializa en todo el país provienen de esta planta local.

“La decisión de ampliar las líneas de producción es una clara señal de la confianza depositada en el municipio, su gente y su potencial de crecimiento. Irapuato destaca como la fuerza laboral más competitiva de su categoría en el país, al ocupar el primer lugar nacional en el Indicador de Mercado de Trabajo y el octavo lugar nacional de acuerdo con el Índice de Competitividad Urbana del IMCO”, subrayó.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, señaló que este evento celebra decisiones basadas en el arraigo, la visión a largo plazo y una profunda confianza en la entidad; enfatizó que este proyecto consolida a Guanajuato como un referente de inversión, respaldado por una sólida relación bilateral con Estados Unidos.

“Gran parte de las materias primas utilizadas en sus procesos provienen de parcelas y comunidades rurales locales, integrando el trabajo de mujeres y hombres que laboran la tierra todos los días. Este modelo conecta el campo con la industria y la prosperidad social, sumado a los sólidos estándares de sustentabilidad de la planta”, expresó.

En su intervención, Alberto Cavia, director general de Conagra Brands México, puntualizó que el país es un mercado estratégico para la empresa, donde han construido una operación sólida respaldada por cientos de colaboradores comprometidos con la excelencia.

“La expansión que hoy inauguramos es el resultado de esta confianza. Con estas nuevas líneas ampliamos nuestra capacidad manufacturera y fortalecemos nuestra respuesta a las necesidades del mercado mexicano. Una de las líneas opera en la producción de salsas catsup y BBQ en empaque PET, mientras que la segunda incorporará tecnología de empaque aséptico para nuestras marcas Del Monte y Hunt’s. En conjunto, representan una capacidad de producción superior a los 5 millones de cajas anualmente”, detalló.

La Planta Irapuato cuenta con una sólida trayectoria que inició en 1962, consolidándose desde el año 2000 como parte del grupo Conagra Brands.