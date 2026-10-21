Nuevo Centro Estatal de Mando para la Búsqueda de Personas: Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- El gobierno estatal de Guanajuato puso en operación el Centro Estatal de Mando para la Búsqueda de Personas. Le nueva dependencia funcionará las 24 horas, los 365 días del año, en las instalaciones del C5i de la Secretaría de Seguridad y Paz.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo lo presentó como “un enlace permanente para dar respuesta inmediata” de los tres niveles de gobierno ante cualquier reporte de desaparición, según La Jornada.

El centro estará conectado con el Centro Nacional de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, que coordinan la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda; detallando que desde ahí se podrá activar la Alerta Amber, para menores de edad, y el Protocolo Alba, para mujeres, además de difundir fichas de búsqueda.

El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, explicó que participarán la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía General del Estado, el Grupo de Inteligencia Operativa, los C4 de los municipios y las células locales de búsqueda.

Contexto

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en Guanajuato existen al menos 5,509 casos de personas desaparecidas y no localizadas. Hasta el momento 16,783 han sido localizadas con vida y 1,563 sin vida.

Para los municipios de la región, el cambio implica que los reportes canalizados por los C4 de Irapuato, Salamanca, Silao, Pénjamo y el resto deberán integrarse a esta plataforma