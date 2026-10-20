Ernesto Prieto ‘batea’ a Luis Felipe Agripino como aspirante de Morena

Salamanca, Guanajuato.- “Morena no es refugio de impunidad ni trampolín para el oportunismo de quienes censuran estudiantes”: Ernesto Prieto, diputado federal, rechazó el registro del ex rector de la UG como aspirante a coordinador de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la capital. Prieto expresó que no permitirá que Luis Felipe Agripino sea considerado por el partido, ni haga “daño a los guanajuatenses”.

El diputado federal morenista César Prieto anunció que se presentará ante la Comisión Evaluadora de ingreso al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para que no acepten la incorporación de Guerrero Agripino al partido y a sus aspiraciones a ser coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Prieto señaló que el exrector de la Universidad de Guanajuato encubrió acosos de docentes a estudiantes y que su desinterés por las demandas de la comunidad obligó a estudiantes a tomar las calles y protestar.

Añadió que “fue regañado por atacar e intimidar al periódico Coreo” y lo acusó de opacidad en las cuentas de la Universidad.

Dijo que no permitirá que Morena sea “trampolín y oportunismo de quienes censuran estudiantes”. Recordó que, en 2022, cuando era diputado local, presentó una iniciativa para democratizar a la UG y que la respuesta fue de hostigamiento y envío de “grupos porriles”. Agregó: “no se me olvida cuando nos cerraron las puertas en un informe del rector”.

Autoritarismo y represión, dijo, fueron los sellos distintivos de la administración de Guerrero Agripino e informó:

“No permitiremos que este personaje impresentable encabece los trabajos de Morena” y que turnará el caso a la Comisionen Evaluadora de las integraciones al partido para que no sea aceptado.