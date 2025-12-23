Costco aún no define terreno para su tienda en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La llegada de la tienda Costco a Irapuato continúa en planes, sin embargo, hasta el momento la empresa no cuenta con un terreno definido para la construcción de su sucursal en el municipio, por lo que el proyecto se mantiene en fase de análisis.

De acuerdo con información trascendida, la compañía evalúa diversas opciones de ubicación dentro de la ciudad; no obstante, los posibles predios que se encuentran en la mira se mantienen bajo estricta secrecía, como parte de la estrategia de la empresa para concretar su inversión.

A pesar de no haberse definido aún el terreno, se estima que la tienda podría comenzar operaciones durante el año 2026, una vez que se cumplan los procesos de selección del predio, permisos y construcción correspondientes.

Autoridades municipales han señalado que Irapuato cuenta con condiciones favorables para atraer este tipo de inversiones, como su ubicación estratégica, conectividad y crecimiento económico, por lo que se mantienen atentos al avance del proyecto.

La posible instalación de Costco en la ciudad ha generado expectativa entre la población, ya que representaría la creación de empleos y un impulso a la actividad comercial en la región; sin embargo, se reiteró que, por ahora, no existe una ubicación confirmada y cualquier información oficial se dará a conocer una vez que la empresa lo determine.