La Trinca Fresera inicia preparación con triunfo ante Colima

Irapuato, Guanajuato.- La Trinca Fresera del Irapuato arrancó su etapa de preparación rumbo al próximo torneo con una victoria en su primer partido amistoso, al imponerse por la mínima diferencia al conjunto de Colima.

El encuentro sirvió como una primera prueba para el cuerpo técnico, que aprovechó el compromiso para observar a sus jugadores, probar ideas tácticas, ajustar detalles y comenzar a dar ritmo futbolístico al plantel. El duelo se disputó en tres tiempos de 30 minutos, formato común en este tipo de encuentros de pretemporada.

El único gol del partido fue obra de Jayson Sosa, quien marcó el tanto que le dio el triunfo a la escuadra fresera, dejando buenas sensaciones en este arranque de trabajos.

Con este resultado, la Trinca continúa su proceso de preparación, enfocada en afinar su funcionamiento colectivo y llegar en las mejores condiciones al inicio del próximo torneo.