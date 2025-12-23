Camión de bomberos que era usado en desfiles entra en operaciones de emergencias

Pénjamo. Guanajuato.- Luego de haber permanecido fuera de operación y ser utilizada únicamente en desfiles, el camión contraincendio donado a Bomberos finalmente se encuentra al servicio activo de la población y participó este lunes en la extinción del fuego provocado para la quema controlada de gas en un ducto dañado, ubicado a un costado de la carretera federal Pénjamo–Abasolo.

La unidad, que por años no cumplió funciones operativas, fue donada por el actual Ayuntamiento al Cuerpo de Bomberos, instancia responsable de su equipamiento, rehabilitación y operación. Con esta acción, el vehículo se integró de manera efectiva al parque vehicular destinado a la atención de emergencias, brindando hoy un beneficio tangible a la sociedad.

Durante el operativo, la unidad de Bomberos trabajó de forma coordinada con una cisterna del propio Cuerpo de Bomberos, una motobomba de la Coordinación Estatal de Protección Civil y dos pipas del Comité Municipal de Agua Potable, logrando la extinción del fuego en el punto donde, desde hace una semana, se detectó una fuga de combustible y se llevan a cabo labores de reparación.

Las acciones en el lugar son coordinadas por brigadas especializadas de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes mantienen estrecha comunicación con las autoridades municipales y los cuerpos de emergencia, con el objetivo de generar el menor impacto posible y salvaguardar en todo momento la integridad de la población.

Autoridades municipales destacaron que la recuperación y puesta en operación de esta unidad representa un avance significativo en materia de protección civil, al pasar de ser un vehículo meramente ornamental a una herramienta funcional que hoy responde de manera directa a las necesidades y emergencias de la ciudadanía.