Conoce los moteles de Irapuato con sillón del amor y columpios

Irapuato, Guanajuato.- Con tina de hidromasaje, sillón del amor, tubo dance, columpios, vapor y hasta alberca, así la oferta de hoteles y moteles de Irapuato que se integran para pasar un 14 de febrero lleno de amor y amistad.
MOTEL LUNA PARK
Cama matrimonial, baño privado, tv con cable y tina de hidromasaje.
Habitación Sencilla: $400.00 pesos por 6 horas
Habitación con Tina de Hidromasaje: $550.00 pesos
MOTEL OASIS
Habitaciones con cama matrimonial, baño privado, tv con cable.
Tarifas Habitación Sencilla: $280.00 pesos, habitación doble: $560.00 pesos y habitación con tina de hidromasaje: $500.00 pesos. Personas extra: $100.00 pesos
MOTEL KUIKI
Habitaciones con cama matrimonial, baño privado, tv con cable, tubo, sillón, tina de hidromasaje y columpio.
Tarifas Habitación Sencilla: $200.00 pesos por 4 horas. La ubicación es calle Mariano Abasolo No 2306, San Martín.
MOTEL RUISEÑOR
Habitaciones con cama matrimonial, baño privado, aire acondicionado, secadora de cabello, WiFi gratis. Servicios Estacionamiento.
Tarifas Desde: $200.00 pesos
Avenida Benito Juárez 795 Interior 795, 36500 Tomelopitos, Irapuato,
MOTEL EL PASEO
Habitaciones con cama matrimonial, baño privado, tv con cable, Wifi y tina de hidromasaje.
Tarifas desde: $380 pesos. El precio de las habitaciones por 6 horas es de 380 pesos la habitación normal, si quieres una con jacuzzi por el mismo tiempo esta cuesta 480. La ubicación del auto hotel es bulevar Paseo Solidaridad #11524, colonia Progresiva el Jaral.
AUTO HOTEL ESTILO
Las instalaciones de este motel son muy coloridas, este cuenta con varias promociones a lo largo del año, así mismo las habitaciones sencillas tienen un costo de 400 pesos por 6 horas y la habitación con jacuzzi en 550. Está ubicado en colonia Purísima del Jardín, Irapuato.
MOTEL EL CAMINO
Este motel se encuentra ubicado a la salida Irapuato – Salamanca, bulevar Paseo Solidaridad 7042, colonia ciudad de los Olivos, en estas las habitaciones son de 100 pesos por 4 horas.
MOTEL DEL BAJÍO
Este espacioso motel cuenta con habitaciones de 350 sencillas y 500 pesos las que tienen jacuzzi además, cada una tiene cochera propia para meter sus vehículos. Este está ubicado en bulevar Paseo Solidaridad 8491, colonia Las Animas.
MOTEL ALCÁZAR
Este hotel cuenta con una magnifica higiene, tiene habitaciones de 350 pesos por cuatro horas y 480 con jacuzzi por el mismo tiempo, este está ubicado en la entrada a Salamanca – Irapuato. Para hacer reservaciones las puedes hacer por teléfono con una hora de anticipación.
HOTEL DEL MAR
El motel cuenta con cama matrimonial y sillón kamasutra, agua caliente y ventilador de techo. Habitaciones desde $280 se encuentra debajo del puente Siglo XXI.
HOTEL NAPOLES
El Hotel Napoles, cuenta con habitaciones de $250 para 2 personas. Habitaciones para 3 a 4 personas $400. El hotel se encuentra en la calle 16 de Septiembre # 585 Zona Centro.