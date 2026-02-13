Migrantes de Guanajuato se manifiestan por mayor representatividad

Guanajuato, Guanajuato.- La nueva ley electoral debe garantizar que las personas migrantes guanajuatenses tengan una mayor representatividad en el Congreso del Estado. Para exigir lo anterior representantes de la comunidad guanajuatense en el extranjero, sobre todo Estados Unidos, realizará manifestaciones en las sedes del Poder Legislativo federal y de los estados.

Martha Esquivel Arrona, ex secretaria de salud de Guanajuato y guanajuatense residente en Estados Unidos, expresó su preocupación por la propuesta de reforma político electoral promovida por el gobierno federal y que se aplicaría a los estados. En 2021 había en el Congreso federal 10 representantes de población migrante; esta cantidad bajó a 6 y varios de esas personas no están vinculadas con la migración, aseveró.

Esquivel Arrona explicó que en Estados Unidos viven más de 40 millones de personas de origen mexicanas o descendientes de mexicanos, Resaltó que a pesar de que han disminuido las remesas, la población migrante de Guanajuato es la que más dinero envía al estado. También comentó que León es la ciudad que mayor número de migrantes tiene en la entidad y recalcó que los envíos de dinero son fundamentales para la economía nacional y la estatal.

Ante la embestida de las políticas del actual presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que está aumentando el regreso de migrantes al México.

Por la cantidad de residentes, el proceso de tránsito de migrantes entre ambos países y la trascendencia económica de las remesas, sebe garantizarse una justa representación en las cámaras y por eso se manifestarán pacíficamente en los congresos para demandar que la reforma no afecte los derechos legislativos de la población residente fuera del país.

Arrona Esquivel indicó que parte de los representantes de migrantes e adhirieron a las dinámicas internas de los partidos y olvidaron su papel principal. Reconoció el papel de la diputada panista Yesenia Rojas en su calidad de representante de la comunidad migrante guanajuatense, pero considera que la legisladora es “una voz en el desierto” y pidió más apoyo para ella de parte de la bancada del partido.

La declarante fue funcionaria y diputada panista y fue parte del grupo que a principios de la actual administración estatal hizo un llamado al Congreso de Guanajuato para dar marcha atrás en la desaparición de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, creada en el sexenio de Diego Sinhue y que la gobernadora electa, Libia Dennise García, contempla integrar sus funciones a la nueva Secretaría de los Derechos Humanos.

Finalmente, el cambio se hizo.