¿Cómo pasarás este 14 de febrero? En pareja o al estilo Dani Flow

Guanajuato.- Las relaciones amorosas cambian, y aunque Guanajuato sea un estado más apegado a las tradiciones, las formas de amar ya no son las mismas. Este 14 de febrero, ya no se trata sólo de pasarla acompañado, para muchos surge la pregunta sobre si el amor es sólo de dos personas. Con referentes como Dani Flow, el poliamor ha comenzado a ser una posibilidad, especialmente en los jóvenes.

El cantante es uno de los referentes más cercanos de una dinámica que consiste en tener una relación amorosa con varias personas, en acuerdo y sin engaños. Con su esposa, Jocelyne Lino y su novia, Valeria Zepeda, él tuvo una ‘familia diferente’ por un tiempo, hasta que, según sus declaraciones, la presión social comenzó a afectar en la vida de los tres.

Aunque al parecer no funcionó para Dani Flow, actualmente, es una práctica que han adoptado los mexicanos. Además de que, la Suprema Corte de Justicia prohíbe el matrimonio con más de una persona al mismo tiempo, pero no se impiden las relaciones amorosas con varias personas como tal.

En un estado donde todavía la idea de la pareja tradicional tiene un gran peso, poco a poco quienes se adentran a esta “forma de amar” han ido formando su comunidad. Ahora es común ver grupos en Facebook y Telegram de personas que buscan compartir su interés por esa elección de vida.

Sólo los más arriesgados le dan una oportunidad a esta manera poco convencional de amar, que según investigaciones de un estudio llamado “No Monogamia en Latinoamérica”, se encuentra entre una de las variantes que se contraponen a las relaciones de pareja. Alrededor del 9 por ciento de los latinos la han experimentado.