Aumento de refrendo aprobado, pasará de 672 a mil 180 pesos

Guanajuato, Guanajuato.- Las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron los dictámenes de las siguientes iniciativas formuladas por la Gobernadora del Estado:

Primera y segunda, por la que se expiden la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato; y la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato; ambas para el Ejercicio Fiscal de 2026.

Tercera, iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato, para alinearla al esquema federal en la determinación de los recursos a municipios; para reformar la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, a fin de dotar de certeza jurídica y transparencia para el pago de contribuciones estatales y alinear las contribuciones estatales vigentes con las actualizaciones que se dieron en el ámbito federal; quinta, para modificar la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, con el fin de brindar beneficios y facilidades a los contribuyentes y dotar de mayores facultades al SATEG.

Sexta, para reformar el Código Fiscal para el Estado de Guanajuato y el Código Penal estatal; con la finalidad de generar un avance significativo en la mejora y simplificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, así como en la eficiencia de los procesos de recaudación de ingresos públicos.

Posturas legislativas

La priista Rocío Cervantes Barba pidió reservar aumentos planteados por encima del 4 por ciento. El emecista Rodrigo González Zaragoza mencionó que la política fiscal debe estar al servicio de las familias, de la competitividad, del desarrollo y no de la carga impositiva sin sentido, por lo que cuestionó la propuesta de la gobernadora.

La panista Susana Bermúdez Cano indicó que la normativa estatal de ingresos para el 2026 se formula en un contexto económico caracterizado por un crecimiento moderado, en el que se establece una actualización general del 4% conforme al criterio inflacionario, además de ajustes superiores en servicios cuyo costo real supera los niveles vigentes, así como la homologación de tasas con disposiciones federales.

El ecologista Sergio Alejandro Contreras Guerrero le aclaro que hay diversas disposiciones que tienen aumentos por encima de la regla general del 4 por ciento. En ese tenor, el morenista Carlos Abraham Ramos Sotomayor manifestó que la reserva al artículo 24 de la Ley de Ingresos representa un golpe directo al bolsillo de la ciudadanía por el aumento de más del 20% al costo de las placas de automóviles y motocicletas, sumado al incremento del refrendo vehicular y las licencias, por ello pidieron reservar dicho artículo para tener ajustes más razonables y justos. La reserva no fue aprobada por mayoría de votos.

Susana Bermúdez Cano repitió el discurso de la gobernadora: Guanajuato se sitúa en la media nacional y se estaría por debajo de otras entidades, teniendo importancia para entender el motivo de la votación a favor por contribuir a la responsabilidad y contribución.

Hades Berenice Aguilar Castillo, combativa morenista, dijo que el gobierno estatal debe verificar y justificar el aumento de los costos, por tal razón pidió reservar el artículo 39 calificando negativamente el incremento del costo de las licencias de conducir sin un estudio técnico, además de precisar que no es un incremento proporcional, racional o progresivo en un costo sin explicaciones. La reserva no fue aprobada por mayoría de votos.

La también morenista Plásida Calzada Velázquez solicitó una reserva al artículo 7 que se relaciona con el cobro por el asentamiento de adopción simple, que si se mantiene se estaría creando una tarifa de cobro para un acto que ya no existe y se violarían los principios de coherencia normativa, unidad de ordenamiento, exhaustividad legislativa y seguridad jurídica. Se acordó hacer una revisión del tema y realizar dicha votación en la Sesión de Pleno correspondiente.

Su compañera María Eugenia García Oliveros se opuso al aumento al impuesto de la tenencia, de 672 a 1,180 pesos. Su propuesta fue rechazada y la bancada panista se mantuvo en la postura de ir en la línea marcada por la gobernadora.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Karol Jared González Márquez, Angélica Casillas Martínez, María Isabel Ortiz Mantilla, María del Pilar Gómez Enríquez, María Eugenia García Oliveros y Rocío Cervantes Barba; así como los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta (presidente), Carlos Abraham Ramos Sotomayor, Juan Carlos Romero Hicks, Sergio Alejandro Contreras Guerrero y Rodrigo González Zaragoza.