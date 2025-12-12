Ministerio Público “pone trabas” para levantar denuncia

Irapuato, Guanajuato.- Una ciudadana de Irapuato, hizo pública su inconformidad ante lo que calificó como “procesos absurdos e inútiles” dentro del Ministerio Público, luego de intentar levantar una denuncia tras sufrir, por tercer mes consecutivo, el robo de pertenencias al interior de su vehículo.

La afectada relató que su automóvil fue “cristaleado” nuevamente, y en esta ocasión los responsables se llevaron artículos de su trabajo y de su hijo. Tras acudir al Ministerio Público y esperar más de dos horas para ser atendida, se encontró con obstáculos administrativos que, aseguró, le impidieron formalizar la denuncia.

De acuerdo con su testimonio, el personal del MP le solicitó una identificación oficial para continuar con el proceso. Sin embargo, la ciudadana explicó que su INE había sido robada y que únicamente contaba con su pasaporte, el cual estaba vencido. La respuesta de la autoridad fue rechazar el documento y pedirle que regresara “cuando tuviera el INE”.

“Qué tristeza, rabia e impotencia ver que además de ser víctima de una delincuencia desmedida, tengo que pagar por reponer todo lo que se robaron. Piden constancias para reponer mi licencia, pago para mis tarjetas, el tiempo de los trámites, Saber que realizo la denuncia solo por trámite, porque sé que no me van a devolver nada ni habrá una solución”, lamentó la afectada.

Asimismo, expresó su frustración ante lo que considera una falta de sensibilidad y criterios rígidos por parte del Ministerio Público, quienes, aseguró, no le brindaron alternativas a pesar de su situación.

“Espero que alguien lea el buzón de quejas del MP”, finalizó.

La denuncia ciudadana resaltó no solo la creciente preocupación por los robos a vehículos en la zona, sino también el malestar por los procedimientos internos que, para muchos, dificultan el acceso a la justicia. Autoridades no han emitido una postura sobre este caso hasta el momento.