CONFIRMADO: 18 cuerpos en fosas de Villagrán y Juventino

Juventino Rosas/Villagrán, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa con absoluto respeto a las víctimas y a sus familias, sobre los avances en los trabajos de investigación, procesamiento forense e identificación humana derivados de dos hallazgos registrados en la región centro del estado.

La información que se comunica se encuentra sustentada exclusivamente en actos de investigación científica, pericial y ministerial, con el objetivo de garantizar certeza, claridad y veracidad, y evitar cualquier tipo de especulación. La prioridad institucional es brindar información responsable que contribuya al derecho a la verdad y a la confianza social.

Hallazgo 1 Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas

Tres intervenciones forenses debidamente documentadas

El 16 de enero de 2026, la Fiscalía General del Estado tuvo conocimiento, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda y de la Agencia de Investigación Criminal, de la localización de personas sin vida en un camino de terracería que conduce a la comunidad de Franco Tavera, en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas.

A partir de este reporte, se activaron de manera inmediata los protocolos de procesamiento del lugar de intervención, realizándose tres intervenciones diferenciadas, en fechas distintas, conforme al principio de exhaustividad y continuidad en la investigación.

Primera intervención | 16 de enero de 2026

Durante el procesamiento inicial del lugar se realizó el levantamiento de dos cadáveres.

Segunda intervención | 20 de enero de 2026

Como resultado de labores adicionales de búsqueda y verificación en el mismo punto, se efectuó una segunda intervención, localizándose restos óseos y segmentos corpóreos.

Tercera intervención | 21 de enero de 2026

Derivado de la continuidad de los trabajos de investigación y procesamiento, se llevó a cabo una tercera intervención, durante la cual se levantaron tres cadáveres adicionales y diversos elementos óseos.

Resultado acumulado del Hallazgo 1 al 21 de enero de 2026

5 cuerpos localizados: 4 del sexo indeterminado y 1 del sexo femenino.

Restos óseos del sexo indeterminado.

Ningún cuerpo ha sido entregado, al encontrarse en proceso los estudios de identificación genética.

Se está a la espera de los informes de identificación humana, a través de las bases de datos de ADN. Las labores de investigación y procesamiento del lugar continúan activas, en estricto apego a los protocolos forenses y con un enfoque humanista, orientado a brindar certeza a las familias.

Hallazgo 2 Municipio de Villagrán

El 4 de enero de 2026, se tuvo conocimiento del hallazgo de diversos restos óseos humanos, localizados en una pileta utilizada para riego agrícola, dentro de una parcela en zona cerril del municipio de Villagrán, Guanajuato.

Durante los dos días de procesamiento, se aseguraron indicios, consistentes en cuerpos y elementos óseos, de los cuales se desprende la siguiente información:

13 personas localizadas, de las cuales, 10 han sido identificadas hasta el momento y 5 ya fueron entregadas de manera digna a sus familiares.

Las fichas de identificación genética continúan en actualización, por lo que existe la posibilidad de que algunos restos correspondan a personas ya identificadas o a personas aún no identificadas.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato reitera que las víctimas y sus familias son el centro de toda actuación institucional. El proceso de identificación humana, mediante estudios genéticos y antropológicos, se mantiene de forma permanente con el objetivo de: