Agenda cultural UG lista del 26 de enero al 1 de febrero

Guanajuato, Guanajuato.- La Universidad de Guanajuato (UG) presenta su Agenda Cultura del 26 de enero al 1 de febrero, con una programación que incluye conciertos, proyecciones de cine, talleres artísticos, convocatorias y actividades comunitarias.

Para comenzar, la Orquesta Sinfónica de la UG (OSUG) dará inicio a su temporada con un homenaje al compositor español Manuel de Falla, en compañía de la mezzosoprano mexicana Gabriela Thierry, integrante del Solistas Ensamble de Bellas Artes. La cita es el viernes 30 de enero a las 20:00 horas en el Teatro Juárez.

El Museo de la UG (MUG) será sede de las Galas de Concierto del Departamento de Música y Artes Escénicas (DEMAE), con un homenaje a trompetistas mexicanas, el miércoles 28 de enero a las 19:00 horas. La entrada será libre con cupo limitado.

Asimismo, se encuentra abierta la convocatoria “Los estudiantes y la ciencia”, correspondiente al periodo enero-junio 2026, disponible para consulta en el sitio www.cultura.ugto.mx/convocatorias.

La oferta de talleres artísticos de la UG para este semestre enero-julio contempla artes plásticas, danza, teatro, música, canto, creación literaria y yoga, entre otras disciplinas. La fecha límite para inscribirse es el 30 de enero, en horario de 10:00 a 16:00 horas, mientras que el inicio de clases será el 03 de febrero. Es posible solicitar más información al correo electrónico talleresculturaug@ugto.mx o al teléfono 473 735 37 00, extensión 2742.

El Cine Club UG invita al público a disfrutar el ciclo “El cine nos une”, que se realizará del 26 de enero al 05 de febrero en el Auditorio Euquerio Guerrero. La cartelera completa puede consultarse en www.cultura.ugto.mx y en la aplicación CulturaUG.

De manera paralela, el cine en línea ofrecerá acceso gratuito las 24 horas, del 26 de enero al 01 de febrero, con las películas La pequeña semilla en el asfalto, de Pedro Daniel López, y La camarista, de Lila Avilés.

En Univerciudad en Casa “El Nigromante”, en San Miguel de Allende, se impartirán talleres de actuación y pintura del 10 de febrero al 30 de junio, con horarios vespertinos y un costo de recuperación que incluye seguro contra accidentes.

También se pondrá en marcha el Club de Intercambio de Idiomas (español–inglés), a partir del 10 de febrero, con entrada libre. Informes e inscripciones disponibles por medio del correo electrónico casanigromante@ugto.mx.

Por su parte, Univerciudad en Barrio Arriba, en León, será sede de la charla “Acompañar en momentos difíciles: herramientas básicas de primeros auxilios psicológicos”, impartida por la Dra. Alejandra Viridiana Espinoza Romo. Esta se realizará, con entrada libre, el martes 28 de enero, de 18:00 a 20:00 horas, en el Aula 5 de la Sede Aquiles Serdán.

En el Campus Guanajuato, el Departamento de Música y Artes Escénicas presentará las obras teatrales Eres tú y Zzzzzz, el jueves 29 de enero a las 19:00 horas, en el Teatro Principal. La entrada será libre.

Finalmente, el Campus León mantiene abiertas sus convocatorias culturales, esta vez con la temática “Fuego”, con fecha límite de participación el 30 de enero, así como la octava edición del concurso “Mundos posibles”, en las categorías de cuento, poesía y cómic, dirigido a estudiantes de educación media superior y superior.

Esta iniciativa es organizada en conjunto con la Universidad Iberoamericana León, el Instituto Cultural de León y el Campus León de la UG. Las bases pueden consultarse en www.ugto.mx/campusleon/convocatorias.