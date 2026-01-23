Respaldan diputados de Morena lucha por liberación de caseta

Guanajuato, Guanajuato.- Integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), manifestaron su apoyo a la demanda ciudadana de eliminar el cobro en la caseta Silao–Guanajuato y revocar la concesión por 30 años otorgada al consorcio VISE–Rubau.

La diputada Hades Aguilar Castillo, junto con los diputados Ernesto Millán Soberanes y David Martínez Méndizabal se reunieron con representantes de los colectivos Observatorio Ciudadano de Guanajuato, Ciudadanos Hartos, Silaoenses contra la Corrupción, Guanajuato Despertó, Consejo Ecologista Guanajuatense, así como con ciudadanas y ciudadanos interesados, para acompañarles en su lucha porque se retire el cobro de cuota de la autopista y se convierta en un boulevard que comunique ambas ciudades.

En la reunión, las y los ciudadanos expusieron que existe un verdadero “secuestro de la movilidad”, pues Guanajuato capital es la única ciudad del estado donde se debe pagar tanto para entrar como para salir, y la alternativa de la llamada “carretera libre” es deficiente, insegura e inviable para el tránsito cotidiano.

Desde Morena se ha denunciado la irregularidad que rodea a dicha concesión, otorgada el 24 de septiembre de 2024, cuando, horas antes de concluir su mandato, el exgobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo despojó por “decretazo” a Guanajuato de la autopista Silao–Guanajuato, a cambio de la construcción de la carretera Silao–San Miguel de Allende, obra de la cual hasta el día de hoy no se ha puesto ni un solo ladrillo.

Ernesto Millán recordó que, desde la pasada Legislatura se presentaron dos exhortos para eliminar el cobro de cuotas en dicha caseta, argumentando que el costo de la obra ya se había recuperado desde años atrás y que no existía actualmente un elemento válido para seguir cobrando. Sin embargo, estas propuestas han sido rechazadas por la mayoría panista en el Congreso del Estado, manteniendo un esquema de peaje que afecta diariamente la economía y la movilidad de miles de guanajuatenses.