Con Carlos Manzo como bandera, marcha la Generación Z en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Fueron unas decenas, en su mayoría menores de 30 años; fue la Generación Z a la que se le sumó un puñado de gente mayor que ellos, todos con la bandera de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan asesinado el 1 de noviembre, y una causa común: repudio a la corrupción y las políticas de la llamada Cuarta Transformación.

Fueron parte mínima de un movimiento nacional previsto para este 15 de noviembre. En esta capital se reunieron por la mañana en las escalinatas del Teatro Juárez. Kóvenes, adultos y personas mayores coincidieron expresar su inconformidad ante la situación de violencia en el país y el asesinato de Carlos Manzo.

La consigna principal, plasmada en sus cartulinas, fue contra lo que llamaron “narco-estado” y en rechazo a la administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo.

Iniciaron sólo 13 personas, según las primeras versiones informativas, y caminaron por la zona centro. Pasaron por el Jardín Unión hasta llegar a la Plaza de la Paz, donde culminó.

Ahí gritaron “¡El campo vive, la lucha sigue!”, y “¡Ni un voto más para Morena!”. Ahí se les sumaron algunos ciudadanos más.

Durante la manifestación se ondeó la bandera de México como símbolo de unidad y resistencia. Sus demandas fueron mayor seguridad, justicia en casos de violencia, defensa del campo mexicano, rechazo a la represión, con mensajes como “No le temo a la represión del Estado, le temo al silencio de mi pueblo”; “De camino a casa quiero ser libre, no valiente”; y “México seguro y justo”.

Hubo voces de apoyo y el acto terminó con el canto del himno nacional.

En las redes, la otra batalla

La senadora morenista Martha Lucía Micher Camarena publicó en sus espacios digitales que la movilización de la Generación Z costó 90 millones y fue impulsada desde el extranjero. Esa información generó un airado debate en las redes digitales, que se convirtieron en el otro campo de batalla en el debate ciudadano.

Fotos con personas mayores que participan en la marcha, imágenes con escenas de humaredas derivadas de acciones violentas e intercambio de memes ofensivos son las otras armas.

Las personas seguidoras de la 4T, que en otro tiempo marchaban contra el gobierno, ahora dedicaron sus energías a descalificar la marcha y burlarse de una generación a la que etiquetan como “de cristal”, ociosa y que “no sabe lo que quiere”,