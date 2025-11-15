De Huanímaro a Rusia: estudiante lleva la cultura mexicana a Eurasia

Huanímaro, Guanajuato.- La egresada Ximena Alcocer del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTEG), Plantel Huanímaro, fue promotora de la cultura mexicana en Rusia.

Gracias al impulso de Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, acciones como esta se convierten en realidad, fortaleciendo el desarrollo integral de la juventud guanajuatense.

Ximena Alcocer fue integrante de la Red de Jóvenes CECyTEG, y vivió una experiencia internacional inolvidable en Cheboksary, Rusia, representando con orgullo a México y a Guanajuato, al promover la cultura mexicana en estudiantes de nivel básico.

Durante esta aventura, Ximena reafirmó los valores que distinguen a nuestra comunidad educativa: la cultura del esfuerzo, el compromiso y la pasión por trascender.

Y es que la estudiante creó el proyecto “Rescatando las Cuevitas”, una iniciativa social enfocada en la restauración de un espacio simbólico de las Cuevitas de Santa Regina, un lugar de ceremonias religiosas en honor a la Virgen de Guadalupe.

Este logro es reflejo del talento que florece en CECyTEG, y una inspiración para miles de jóvenes que sueñan en grande.