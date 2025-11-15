Mujer es herida a balazos en Playa Azul; agresores buscaban a su hijo

Irapuato, Guanajuato.- Una mujer identificada como Norma “N” resultó herida luego de que sujetos armados dispararan en su contra durante la tarde del sábado en la colonia Playa Azul.

De acuerdo con testigos, los agresores habrían llegado al domicilio preguntando por el hijo de la víctima y, al no encontrarlo, la atacaron “por ocultarlo”.

El hecho ocurrió entre las calles Eduardo Molina y Pedro Vélez, donde los responsables arribaron a bordo de una unidad de motor y tocaron a la puerta simulando ser visitantes. Al salir la mujer, los sujetos la cuestionaron sobre el paradero de su hijo. Tras escuchar que no se encontraba en casa, uno de ellos sacó un arma y le exigió que revelara dónde estaba.

Norma insistió en que su hijo no estaba, momento en el que los agresores le dispararon y posteriormente escaparon a bordo del vehículo en el que habían llegado, huyendo con rumbo desconocido. Vecinos reportaron lo sucedido al sistema de emergencias 911 y proporcionaron algunos detalles sobre la vestimenta de los atacantes, aunque nadie logró identificarlos plenamente.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar, estabilizaron a la mujer y la trasladaron a un centro médico, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Elementos de la Policía Municipal y la Guardia Nacional implementaron un operativo en la zona para localizar a los responsables, sin resultados hasta el cierre de esta edición.

Varias cuadras quedaron bajo resguardo y agentes del Centro de Atención Integral a Víctimas (CAIV) brindaron apoyo a los familiares de la afectada.

La escena quedó acordonada en espera del arribo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que inició las diligencias correspondientes para esclarecer el ataque y dar con los presuntos responsables.