Competencia ciclista y filmación colapsan a la capital

Guanajuato, Guanajuato.- En la zona de la Alhóndiga de Granaditas se lleva a cabo el Bike Fest Guanajuato 2025. Callejones del rumbo han sido bloqueados porque se programa una competencia de descenso que tendrá en el edificio su destino final.

En tanto, de la zona de Manuel Doblado a la plaza del Baratillo, en pleno centro, hay interrupciones constantes de circulación de vehículos y paso de transeúntes por la filmación de una película china.

El llamado “Down Hill” del Bike Fest dificulta el paso hacia Dolores Hidalgo.; en tanto, en el centro pululan las grúas, los cables, los señores con radios, respaldados por elementos de tránsito y policía municipal.

Este viernes, la filmación de la producción de origen chino provocó afectaciones en el centro histórico debido a que los cierres intermitentes superaron los 15 minutos establecidos por la autoridad municipal.

Ciudadanos que transitaban hacia sus trabajos, escuelas y citas programadas reportaron retrasos al quedar detenidos por los bloqueos prolongados. El equipo de producción ocupó calles y accesos principales. La congestión vehicular fue generalizada, con el respectivo malestar de los habitantes.

Y por si fuera poco, el sur de la ciudad también tuvo una tarde de congestionamiento debido a un accidente en las inmediaciones del centro comercial Aläia. Las filas llegaron hasta el entronque con la avenida Santa Fe por el lado de Pozuelos y hasta El Rodeo por el lado del acceso procedente de Santa Cruz de Juventino Rosas.

Este sábado, a lo largo del día ha habido grabación de escenas con autos y motocicletas que impiden el paso de la gente a sus casas, trabajos y escuelas, que han reportado retrasos de estudiantes (especialmente de la Universidad de Guanajuato, que tienen clases de posgrado) y empleados.