IMSS exhorta a hombres guanajuatenses a prevenir cáncer de próstata

Guanajuato.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato orienta a la población en el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, que se conmemora hoy 29 de noviembre, para evitar factores de riesgo e identificar síntomas de la enfermedad para prevenirla o bien detectarla de forma temprana para lograr mejores pronósticos para el paciente.

Los síntomas frecuentes como disminución de la fuerza y calibre del chorro urinario, intermitencia, pujo miccional, goteo terminal, sensación de vaciamiento incompleto, titubeo premiccional, deben ser motivo de alerta para que los hombres de 45 años en adelante acudan a una revisión médica, informó el Instituto.

Destacó que la valoración periódica debe iniciar cuando exista carga genética para cáncer de próstata por la línea directa (abuelo, padre, hermanos) y en este caso se debe iniciar la valoración desde los 40 años de edad.

Las acciones de importancia que debe tomar en cuenta el hombre son: la revisión clínica periódica, para garantizar el diagnóstico temprano en los casos asintomáticos, sobre todo para una enfermedad como esta que es el cáncer de próstata.

Recomendó el Seguro Social implementar acciones en cuatro factores de riesgo comunes en la sociedad: disminuir o limitar el consumo de tabaco y alcohol, evitar un régimen alimentario poco saludable y la inactividad física, ya que dichos factores son condicionantes de las enfermedades no transmisibles como son los cánceres y las enfermedades crónicas degenerativas.

El IMSS cuenta con el programa más exitoso en la prevención de enfermedades; PrevenIMSS y mediante el Chequeo PrevenIMSS todos los hombres pueden realizarse acciones preventivas para identificar oportunamente riesgos a la salud.

La herramienta digital de CHKT en línea permite evaluar el riesgo de padecer alguna de las enfermedades no transmisibles de mayor impacto en la población, incluido el cáncer de próstata. El derechohabiente puede realizar su evaluación de riesgo accediendo a la aplicación móvil o al portal de internet.