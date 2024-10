Comienza vacunación intensiva a perros y gatos

Guanajuato, Guanajuato.- La Secretaría de Salud a través de la jurisdicción sanitaria II puso en marcha una jornada de vacunación antirrábica de más de 4 mil dosis dirigidas a perros y gatos en las comunidades de San Miguel de Allende.

A partir del lunes 14 de octubre los habitantes podrán acudir a sus unidades de salud locales para proteger a sus mascotas contra la rabia, una enfermedad que sigue siendo una amenaza para la salud pública.

La Secretaría de Salud informa que la campaña es completamente gratuita y está dirigida a todos los perros y gatos a partir de un mes de edad, incluyendo hembras embarazadas. Se recomienda llevar el comprobante de vacunación anterior, si se dispone de él, para facilitar el proceso.

Requisitos para la vacunación:

Los perros deberán llevar correa o pechera, y bozal en caso de ser necesario.

Los gatos deben ser transportados en una bolsa de mandado de malla nylon, amarrada en la parte superior.

La persona que acompañe a las mascotas debe ser mayor de 18 años.

La rabia es una enfermedad mortal, pero prevenible con la vacunación, por lo que es crucial que los dueños de mascotas aprovechen esta oportunidad.

La Secretaría de Salud y Jurisdicción sanitaria II continúan protegiendo la salud animal y humana en la región.

El Cronograma de vacunación es el siguiente:

14 de octubre

9:00 a.m. – 11:00 a.m. | Charco de sierra

11:30 a.m. – 1:00 p.m. | La Esquina

1:30 p.m. – 3:30 p.m. | La Tinaja de los Rodríguez

15 de octubre

9:00 a.m. – 11:00 a.m. | El Huizachal

11:30 a.m. – 1:00 p.m. | Llano Blanco

1:30 p.m. – 3:30 p.m. | Rancho Toñales

16 de octubre

9:00 a.m. – 11:00 a.m. | San José de Viborillas

11:30 a.m. – 1:00 p.m. | Puerto de sosa

1:30 p.m. – 3:30 p.m. | Cañada de las flores

17 de octubre

9:00 a.m. – 11:00 a.m. | La Providencia

11:30 a.m. – 1:00 p.m. | Moral de Puerto de Sosa

1:30 p.m. – 3:30 p.m. | San Julián

18 de octubre

9:00 a.m. – 11:00 a.m. | Rancho Nuevo de Galvanes

11:30 a.m. – 1:00 p.m. | Las Trojes de belén

1:30 p.m. – 3:30 p.m. | San Martín de la Petaca

