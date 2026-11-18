Manuel Doblado, Guanajuato.- El Jardín de El Perdón fue reconocido como un “Entorno Recreativo Saludable” en Manuel Doblado, luego de cumplir con los requisitos establecidos por la Secretaría de Salud de Guanajuato para promover espacios seguros y adecuados para la convivencia familiar.

El proceso de certificación comenzó en septiembre de 2025, cuando se seleccionó el espacio. Posteriormente, en enero de 2026, iniciaron los trabajos para alcanzar los estándares y el puntaje requerido.

Mejoran las condiciones del Jardín de El Perdón

Entre las acciones realizadas se encuentran labores de limpieza, mantenimiento, pintura y colocación de botes para basura y señalética.

También se atendieron recomendaciones de Protección Civil y se contó con la participación de personal de distintas dependencias municipales, así como de vecinos de la zona.

Como resultado de estos trabajos, a principios de noviembre se entregó la placa que acredita al jardín como un “Entorno Recreativo Saludable”.

Destacan participación de vecinos y autoridades

El presidente municipal, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, reconoció la importancia de la colaboración entre instituciones para conservar los espacios públicos y contribuir al desarrollo del municipio.

Señaló que estas actividades también permiten involucrar a la ciudadanía en el cuidado de los lugares que utilizan para convivir y disfrutar en familia.

En la entrega de la placa estuvieron presentes Denisse Castellanos, titular de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; Libia Argelia Coronado, directora del Instituto de la Mujer Dobladense; María Elena Cabrera Rodríguez, coordinadora de Promoción de la Salud de CAISES en Manuel Doblado, y Catalina González, titular de Derechos Humanos y enlace de Salud Municipal.

Con este reconocimiento, el Jardín de El Perdón se suma a las acciones municipales para conservar espacios públicos que favorezcan la convivencia, la recreación y la participación de las familias.