Clausuran 4 pozos irregulares de agua en Guanajuato

Guanajuato.- La Conagua clausuró cuatro pozos irregulares en Guanajuato que eran para venta de agua, mediante carros tanque, así lo informó que la Comisión Nacional del Agua. La extracción ilegal de un volumen de agua al parecer alcanzaba los 696 millones de litros por año.

La Conagua informó a través de un comunicado que, como parte de las acciones para impulsar un uso más ordenado y sustentable de las aguas nacionales, fueron clausurados en Guanajuato cuatro pozos profundos, a través de los cuales se extraía el recurso sin respetar la normatividad en materia hídrica.

Según la CONAGUA, indicó que esto, como parte del programa de visitas de inspección, encaminadas a contribuir al cabal cumplimiento de lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.

“En esta jornada, se llevaron a cabo 6 visitas de inspección, a partir de las cuales en cuatro se realizó la clausura de los aprovechamientos mencionados. De esos, tres pozos no cuentan con el título de concesión necesario y a través de ellos se explotaban las aguas nacionales para su comercialización, mediante carros tanque. Así, se logró detener la extracción ilegal de un volumen presuntivo de 696 millones de litros por año”, dice el texto.

En tanto, en el otro aprovechamiento o pozo, señala que el agua extraída del subsuelo se destinaba a un uso distinto al establecido en la concesión y, además, no contaba con medidor volumétrico de agua, aunque no se informó el lugar en especifico en el que ocurrieron las anulaciones, si hubo detenidos y sanciones al o los posibles responsables.