“Batean” propuestas pro aborto, pero aprueban matrimonio igualitario

Guanajuato, Guanajuato.- La Comisión de Justicia se aprobó el dictamen de cuatro iniciativas de reforma al Código Civil para el Estado de Guanajuato: se precisa que el matrimonio es la unión libre de dos personas, que tiene como objeto realizar una comunidad de vida, en la que los cónyuges se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Además, se ajusta en el cuerpo normativo lo relativo al marido y la mujer por personas cónyuges; esto es, aprobaron el matrimonio igualitario a pesar del voto en contra de dos diputadas panistas.

También avalaron el dictamen de tres iniciativas de reforma al Código Penal estatal para incluir los delitos contra la expresión o identidad de género y la orientación sexual. Con estas modificaciones se precisa que a quien imparta u obligue a un menor de edad o incapaz a recibir esfuerzos para corregir la orientación sexual, o la identidad o expresión de género, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de veinte a sesenta días de multa; y que el delito se perseguirá de oficio.

Definieron como esfuerzos para corregir la orientación sexual, o la identidad o expresión de género, aquellas prácticas en las que se emplea violencia física, moral o psicoemocional y se utilicen tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana, consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, médicas o cualquier método o tratamiento, que tengan por objeto anular o menoscabar la expresión o identidad de género o la orientación sexual de la víctima.

Se precisa que cuando el sujeto activo del delito sea el padre, madre o tutor de la víctima, la pena aplicable será de veinte a sesenta días multa y tratamiento psicoterapéutico integral por el tiempo que determine el juez, y que el consentimiento informado otorgado por la víctima mayor de edad excluye a este delito.

La priista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia propuso una reserva relativa al párrafo tercero, para eliminarlo, al considerar innecesario lo relativo a que en caso de que exista concurso de este delito con algún otro, se aplicará la sanción correspondiente al delito de mayor punibilidad, la cual podrá aumentarse hasta una mitad más del máximo de la correspondiente al delito de menor gravedad; mientras que, la congresista Karol Jared González Márquez solicitó se reubicará el último párrafo para ser el segundo, ambas fueron aprobadas. El dictamen fue aprobado por mayoría de votos.

Batean propuestas a favor de despenalización del aborto

De nueva cuenta la mayoría panista rechazó las propuestas para la despenalización del aborto promovidas por Movimiento de Regeneración Nacional y Movimiento Ciudadano.

La panista Karol Jared González Márquez consideró que el tema ya había sido votado en contra por el pleno y no tenía sentido retomarlo.

La priista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia indicó que las iniciativas en comento los colocaba frente a la obligación de construir un marco legal que esté a la altura de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los estándares internacionales de derechos humanos.

La emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco indicó que los temas relativos a los derechos de las mujeres nunca van a estar suficientemente discutidos porque surgen nuevos temas, y que los derechos son progresivos y como servidoras y servidores públicos tienen el deber de garantizarlos y también recalcó que la Suprema Corte de Justicia ya fijó jurisprudencia en el tema.

La morenista María Eugenia García Oliveros propuso la elaboración de un dictamen en sentido positivo al destacar que el acceso a la interrupción legal del embarazo es parte esencial de los servicios de salud reproductiva los que tienen derecho las mujeres y personas gestantes que se fundamentan en los derechos a la vida, a la salud incluida la salud productiva, a la integridad física, a la vida privada, a la no discriminación y a la autonomía reproductiva de las mujeres.

La propuesta de elaborar un dictamen en sentido positivo no fue avalada, por lo que se instruyó la elaboración de un dictamen en sentido negativo con el voto de la representación panista: Karol Jared González Márquez, Susana Bermúdez Cano y Rolando Fortino Alcántar Rojas.