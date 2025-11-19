El Licenciado autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

El Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch dijo que por medio de “labores de inteligencia”, permitieron identificar y detener a Jorge Armando

Redacción Notus19 noviembre, 2025

México.- El Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch informó que por al parecer medio de “labores de inteligencia, análisis de cámaras y seguimiento operativo”, permitieron identificar y detener a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, como uno de los autores intelectuales del homicidio y líder de la célula encargada de la agresión al alcalde de Uruapan Carlos Manzo.

“Durante la investigación se identificó que Jorge Armando N, coordinaba a los integrantes de una célula delictiva a través de una aplicación de mensajería cifrada, donde emitía instrucciones directas para vigilar al alcalde, seguir su ruta y ejecutar el ataque”, dijo el funcionario.

Al igual expresó que también se tuvo conocimiento que dos hombres formaban parte de este grupo, identificados como Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, quienes fueron hallados sin vida sobre la carretera Uruapan–Paracho, aparentemente para impedir el desarrollo de las investigaciones.

“Jorge Armando ‘N’ (‘El Licenciado’) les indicó que debían disparar aun cuando Carlos Manzo estuviera acompañado (…) ultimarlo a como dé lugar”, dijo Omar García Harfuch y agregó que “se ordenó a los miembros colocarse en distintos puntos para ver la ruta de Manzo”.

