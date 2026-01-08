Ciudadanos y diputados rechazan la cuota de la autopista a Silao

Guanajuato, Guanajuato.- Integrantes del Observatorio Ciudadano de Guanajuato (OCG) y diputados locales critican el cobro de peaje en la autopista Guanajuato-Silao. Los primeros acusan de que con la cuota se financian carreteras que benefician a otros municipios, en tanto que los segundos piden que al menos se cobre sólo el 50 por ciento debido a que la vialidad está en etapa de mantenimiento y modernización.

El OCG publicó un manifiesto en el que denuncia “irregularidades jurídicas y administrativas que plagan la concesión de la autopista Guanajuato-Silao y su vinculación a la concesión de una nueva carretera San Miguel de Allende-Silao”.

Califica de inequidad el cobro de cuota porque “Se nos impone una barrera económica para acceder a nuestros hogares y trabajos”. Señalan que la carretera libre, con 90 años de antigüedad, es insegura y obsoleta, por lo que la autopista es “una obligación forzosa para garantizar nuestra seguridad física”.

Acusa también que el cobro de la cuota es desproporcionado por ser una de las autopistas más caras del país en cobro por kilómetro, que ya ha sido pagado ocho veces su costo de construcción: “el peaje no es una recuperación de costos, es un impuesto disfrazado a la movilidad de los capitalinos”, afirma.

También señala que hay un trato discriminatorio para los capitalinos porque a otros municipios se les construyen vialidades con uso gratuito, como es el boulevard Libertad, que comunica San Miguel de Allende con Dolores Hidalgo.

Critican que con los recursos de la autopista a Silao se financie la construcción de la autopista Silao-San Miguel de Allende: “los usuarios de Guanajuato capital estamos subsidiando infraestructura de la que no somos beneficiarios directos, mientras otros municipios no aportan a su propia conectividad”.

Exigen un trato justo y equitativo y convocan a la ciudadanía, organizaciones civiles y aliados a iniciar acciones de resistencia cívica para demandar:

La liberación inmediata de la autopista Guanajuato-Silao. Su reconversión administrativa para transformarla en el “Bulevar de la Independencia”, una vía libre y digna que honre a nuestra capital, así como lo hicieron entre Dolores Hidalgo y San Miguel Allende.

Exigencia de diputados

El pasado 17 de diciembre, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado para que contemple una reducción temporal del 50% sobre la tarifa de peaje de la plaza de cobro en tanto concluyen los trabajos de rehabilitación de la autopista Guanajuato–Silao.

La propuesta fue planteada por Sergio Alejandro Contreras Guerrero, quien manifestó que en los últimos meses se ha afectado a quienes viajan por la autopista Silao-Guanajuato, debido a que al transitar en cualquier hora por esta carretera se ha convertido en un verdadero calvario por las obras de modernización.

El municipio de Guanajuato es sede de diversas oficinas de los tres Poderes del Estado, secretarías estatales y hasta de oficinas federales, al igual que se alberga la máxima casa de estudios y es un destino turístico en el que diversas personas utilizan dicha autopista, señaló.

Fue apoyado por el morenista Antonio Chaurand Sorzano y en sesiones anteriores el también cuatroteísta Ernesto Millán había hecho el mismo planteamiento. La obvia resolución no fue aprobada, por lo que el punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen. En la votación, la priista Ruth Tiscareño votó del lado de la propuesta verde.