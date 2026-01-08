Casa de la Cultura Efrén Hernández abrirá 30 talleres en Primavera 2026

León, Guanajuato.- La Casa de la Cultura Efrén Hernández ofertará 30 talleres durante el periodo Primavera 2026, los cuales iniciarán clases el próximo lunes 26 de enero.

La unidad académica, adscrita al Instituto Cultural de León, llevará a cabo su proceso de inscripciones del 12 al 16 de enero de manera virtual. Las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico a ccefrenhernandez.icl@hotmail.com

, con el asunto “Solicito información Primavera 2026”, o comunicarse vía WhatsApp al 477 445 5414. Por ambos medios se compartirá la oferta académica, así como la liga de registro correspondiente.

Una vez seleccionado el taller, se deberá completar y enviar el formulario de registro. Posteriormente, se notificará la confirmación en caso de que el taller cuente con cupo disponible; de lo contrario, también se informará oportunamente. Concluido este proceso, se enviarán los recibos de pago, los cuales podrán cubrirse en ventanilla bancaria o mediante transferencia electrónica. Una vez realizado el pago, la inscripción quedará formalizada.

Entre los talleres dirigidos a estudiantes desde los cinco años de edad se encuentran dibujo y pintura, ballet clásico, jazz infantil, baile de salón, piano, violín, batería, canto e inglés.

La Casa de la Cultura Efrén Hernández ofrece descuentos del 90 por ciento para personas con discapacidad, 50 por ciento para personas adultas mayores y personal de la administración pública municipal, así como 35 por ciento para personas pensionadas y/o jubiladas. También se contemplan descuentos por pago en una sola exhibición o esquemas de pagos diferidos.

Para mayor información sobre la oferta y el proceso de inscripción, se encuentran disponibles el WhatsApp 477 445 5414, el correo electrónico ccefrenhernandez.icl@hotmail.com

, o bien la atención directa en las instalaciones ubicadas en Monte de las Cruces 402, colonia Hidalgo, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

La información sobre la oferta del Instituto Cultural de León y sus unidades académicas también puede consultarse en el sitio culturaleon.com, así como en sus redes sociales oficiales.