Guanajuato inicia 2026 con 3 mil 681 pacientes en control por VIH

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud de Guanajuato inició este 2026 con un censo de 3,681 pacientes portadores de VIH.

Guanajuato presenta una de las tasas de mortalidad por VIH/SIDA más bajas del país, resultado del fortalecimiento en la atención integral, el seguimiento clínico y las políticas de salud pública implementadas en los últimos años.

El secretario de salud Gabriel Cortés Alcalá informó que se garantiza la continuidad y acceso al tratamiento antirretroviral, garantizando la continuidad y acceso a su tratamiento antirretroviral.

De acuerdo con la información recabada hasta la semana epidemiológica 43 de 2025, la Secretaría de Salud de Guanajuato concentra la mayor proporción de casos de VIH, con 369 nuevos registros (61.6%).

En cuanto a la distribución geográfica, del total de casos nuevos reportados en este 2025, el municipio de León concentra el mayor número de casos nuevos diagnosticados (250), seguido de Irapuato (84), Celaya (72), Salamanca (33) y Guanajuato capital (24).

Esto se debe a que el Instituto tiene bajo su responsabilidad a más del 60% de la población estatal objetivo, correspondiente al grupo de 15 a 4 4 años, lo que le otorga una mayor cobertura sectorial.

Desde el año 1983 y con las sucesivas incorporaciones al sistema, el estado de Guanajuato cuenta con el registro histórico de 9,358 casos notificados por VIH correspondientes al periodo 1983 – 2025.

Cortés Alcalá agregó que como parte de sus estrategias de prevención, se implementan acciones de búsqueda intencionada de casos mediante tamizajes con pruebas rápidas disponibles en todas las unidades de atención de primer nivel, lo que ha permitido ampliar la cobertura y fortalecer la detección oportuna de casos positivos.

El año pasado se aplicaron más de 123,271 tamizajes por parte de la Secretaría de Salud, colocando a Guanajuato en la tercera posición nacional entre las entidades con mayor número de pruebas realizadas durante el tercer trimestre del 2025.

Durante este mismo año, de los 369 nuevos casos detectados bajo responsabilidad del estado, el mayor porcentaje fue diagnosticado en estadio 1, lo que evidencia una detección temprana y efectiva.

Además, se ofrecen servicios integrales de salud, incluyendo atención psicológica, nutricional y dental, proporcionados por personal especializado.

Estos servicios están disponibles en los CAPASITS ubicados estratégicamente en los municipios de Celaya, Irapuato y León, facilitando una atención integral y de calidad a la población atendida.

Actividades informativas y preventivas, además de ofrecer servicios como: