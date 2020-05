“Chilla poco”: madre ofrece a su hija por 90 mil pesos en grupo de Facebook

Una mujer presuntamente de Teziutlán, Puebla ofreció a su hija de tres meses de edad a través de redes sociales por la cantidad de 90 mil pesos.

Por medio de un grupo de ventas en Facebook, llamado “Mercado Libre Teziutlán”, la usuaria de nombre Renata ‘N’ puso a la venta a su bebé, asegurando que era muy joven para mantener a la menor.

Además, detalló que la recién nacida “chilla poco” y la está vendiendo “bien barata”, al tiempo que adjuntó una fotografía de la pequeña.

Vendo a mi hija no puedo mantenerla, mi marido se fue con otra mujer y me dejó a la bebé el desgraciado, y yo no quiero a ningún niño. Yo quiero vivir todavía mi vida, soy bien joven para mantener a chamacos que no quiero, mínimo 90 mil”, se menciona en la publicación.