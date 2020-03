Huanímaro, Guanajuato.- Habitantes de la comunidad de Cora, denunciaron que llevan cuatro días sin energía eléctrica y a la fecha la Comisión Federal de Electricidad CFE al parecer no les ha hecho caso para solucionar el problema.

Los afectados, dijeron que han estado esperando la respuesta de CFE, pero a pesar de que han estado llamando, no les hacen caso, aludiendo que, si van a ir a verificar, porque no hay energía, pero no lo han realizado.