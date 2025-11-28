Carretera Silao-Guanajuato: cara, lenta e intransitable

Silao-Guanajuato.- Con tráfico lento y en ‘malas condiciones’ debido a obras de rehabilitación, el costo por el paso por la carretera de cuota Silao-Guanajuato es de 43 pesos. Automovilistas denunciaron la falta de aviso sobre la reparación de la vía, además de la ‘peligrosidad’ y pérdida de tiempo sobre transitarla en dichas circunstancias.

Sin letreros que comuniquen de las reparaciones, los conductores se van acumulando hasta generar largas filas que deben pagar peaje por circular solamente en dos carriles. Al parecer, el ‘mal servicio’ lleva meses y la reparación sigue sin avanzar.

“Pagas por ir lento”, manifestó un automovilista y refirió que es mejor utilizar la carretera libre, ya que, por ahora, es más rápido y más seguro desplazarse y evitar accidentes. No obstante, quienes no están enterados de las obras, siguen ‘cayendo en la cuota y perdiendo tiempo’.