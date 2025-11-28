Detienen a dos presuntos narcomenudistas en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Derivado de los recorridos de seguridad y vigilancia, en dos hechos distintos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo y puso a disposición del Ministerio Público a dos hombres por la posesión de presunta droga y la sospecha de dedicarse a venderla.

El primer hecho se registró en el callejón de Maravillas, donde se reportó que, en las inmediaciones de la Virgen, se encontraba un hombre al que vecinos señalaron que ofrecía droga en venta. Al acudir al lugar, los oficiales ubicaron al señalado, quien al verlos corrió hacia la parte baja del callejón.

Los elementos lo alcanzaron en la Glorieta del Ángel, donde se le informó el motivo del acto de molestia. Durante la inspección preventiva, al hombre de 31 años se le localizó: una caja con 7 dosis de presunta droga tipo cristal, una bolsa adicional con la misma sustancia, y dinero en efectivo en billetes y monedas de diversas denominaciones.

En esta zona se han registrado agresiones y asesinatos en las últimas semanas. En lo que va del año, dos personas han sido ultimadas, entre ellas un comandante de la corporación.

En San Clemente, a la altura de la entrada al túnel Santa Fe, los oficiales observaron a un hombre consumiendo bebidas embriagantes en la vía pública, por lo que se aproximaron para realizar una entrevista y pedirle que se retirara del lugar.

Al informarle el motivo de la intervención, el hombre reaccionó de manera agresiva motivo por el cual se procedió a su detención. Durante la inspección preventiva, al hombre de 45 años se le encontró una bolsa de plástico con presunta marihuana, al interior de la mochila que portaba.

También esta zona es calificada como “caliente”. En el pasado mes de octubre hubo una agresión a balazos en un puesto de tacos ubicado cerca de donde estaba el segundo detenido.