UG reconoce a 212 estudiantes del Campus León por excelencia académica

León, Guanajuato.- Por su destacado aprovechamiento académico, 212 integrantes de la comunidad estudiantil de programas de licenciatura y posgrado del Campus León en la Universidad de Guanajuato (UG), recibieron reconocimiento al obtener los mejores promedios durante el periodo agosto-diciembre 2024 y enero-junio 2025.

La ceremonia fue realizada en el Auditorio Jorge Ibargüengoitia de la sede Fórum, y encabezada por el Dr. Mauro Napsuciale Mendívil, Rector del Campus León quien enfatizó la enorme responsabilidad que es el ser estudiante en el siglo XXI en la importancia de aprender de manera permanente y de tener habilidades distintas a las de otras generaciones.

Hizo énfasis en que la excelencia no es un acto aislado, sino un hábito y una elección de vida, agregó va de la mano con la humildad y la humanidad haciendo hincapié en la importancia de reconocerse individualmente pero también de manera colectiva.

En representación de la comunidad estudiantil hizo uso de la voz, Paola del Rocío Reyes González; estudiante de la licenciatura en Ingeniería Biomédica, compartió este logro no se trata de una casualidad, pues recalcó es el resultado de “esfuerzo, dedicación, dudas e incluso de preguntarse si se encuentran en el lugar correcto”.

Agregó que, como le decía su coach de taekwondo, “ten en vista tu meta, no a los demás; es tu pelea, es tu decisión”. Por lo que destacó además la importancia de reconocer lo que se ha logrado y de agradecer a todas y todos quienes han formado parte del proceso. Desde su perspectiva, la estudiante concluyó afirmando: “Si Dios puso un sueño en su corazón, es porque sabe que pueden lograrlo”.

Como parte de la mesa del presídium y responsables de la entrega de la medalla y reconocimiento estuvieron presentes la Dra. Luz Elvia Vera Becerra, Directora de la División de Ciencias de la Salud; el Dr. Luis Arturo Ureña López, Secretario Académico de la División de Ciencias e Ingenierías; la Dra. Marcela Martínez Rodríguez, Secretaria Académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; y la Dra. Ana Lilia González Yebra, Coordinadora General de Desarrollo Académico.