Capturan a 2 implicados en masacre de Salamanca, en Juventino Rosas

Juventino Rosas, Guanajuato.- Autoridades federales confirmaron la detención de dos presuntos involucrados en la masacre de Loma de Flores, en Salamanca. Tras un operativo en varios municipios de Guanajuato, en San Antonio de los Morales, Juventino Rosas, se capturó a miembros del Cártel Santa Rosa de Lima, de acuerdo con los elementos de seguridad.

Las autoridades informaron que una mujer cuya identidad no revelaron por protocolo, fue asegurada al igual que tres vehículos relacionados con el hecho. La captura fue llevaba a cabo un día después de la masacre.

Cabe señalar que se mantienen operativos también en zonas como Celaya y Villagrán. Además de que anteriormente principal línea de investigación sugería una pugna de cárteles y al menos cinco de las víctimas mortales estarían relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, a través de una empresa de seguridad privada.

Es importante destacar que la masacre ocurrida el domingo en Loma de Flores dejó a 11 personas sin vida.