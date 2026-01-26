Masacre en Salamanca deja 11 muertos y 20 lesionados

Salamanca, Guanajuato

En total fueron 11 personas asesinadas a balazos y otras 10 resultaron lesionadas, tras un ataque armado, en un campo de fútbol, en el poblado de Loma de Flores, en Salamanca.

Según la información que se ha dado a conocer, un grupo de hombres armados llegaron en varias camionetas y comenzaron a disparar a las personas que se encontraban en un campo de fútbol.

El gobierno de Salamanca por medio de un comunicado informó que “el Gobierno Municipal de Salamanca condena enérgicamente los hechos que se han registrado en los últimos días en el municipio y el estado, entre ellos el ocurrido la tarde de este domingo en la comunidad de Loma de Flores, donde personas se encontraban reunidas en un campo de fútbol.

Lamentablemente, como resultado de estos hechos, se confirmó el fallecimiento de 11 personas, de las cuales 10 perdieron la vida en el lugar y 1 más mientras recibía atención médica en un centro hospitalario.

Asimismo, doce personas resultaron lesionadas por impactos de arma de fuego y se encuentran recibiendo atención médica”.

Hombres armados sin mediar palabras comenzaron a disparar contra las víctimas y después huyeron sin ser detenidos.