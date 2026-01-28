Guanajuato se coloca entre los primeros lugares del país en donación de órganos

Guanajuato.- Guanajuato se consolidó en 2025 como una de las entidades líderes en donación de órganos en México, al ubicarse en el segundo lugar nacional en donaciones concretadas por muerte encefálica, de acuerdo con cifras del Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT).

Durante la medición anual, la Ciudad de México encabezó el listado con 84 donaciones, seguida de Guanajuato con 66 y Jalisco con 64, reflejando un desempeño sostenido de la entidad en materia de procuración de órganos.

En total, durante 2025 se registraron 11 donadores, de los cuales tres fueron atendidos por la Secretaría de Salud estatal, uno por el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, uno en un hospital privado y cinco más en unidades del IMSS.

La donación por muerte encefálica es considerada uno de los mecanismos más eficaces para los trasplantes, ya que permite mantener los órganos viables gracias al soporte ventilatorio y a cuidados intensivos especializados. Esto hace posible la recuperación de órganos vitales como corazón, pulmones, hígado, riñones, páncreas e intestinos, además de tejidos como córneas, hueso y piel.

Autoridades de salud destacaron que un solo donador puede salvar múltiples vidas, reducir las listas de espera y mejorar de forma significativa la calidad de vida de los pacientes receptores.

En cuanto a trasplantes, Guanajuato también figuró entre las entidades con mayor actividad al ocupar el tercer lugar nacional en trasplante renal, con 191 procedimientos, sólo detrás de la Ciudad de México y Jalisco.

El fortalecimiento de la cultura de donación, apoyado en una red estatal que opera en los 46 municipios, ha permitido que Guanajuato se mantenga entre los estados más activos del país en esta materia.