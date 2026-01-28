Dejan cuerpos “acribillados” en comunidades de Irapuato

Dos hombres sin vida fueron localizados en El Carrizalito y San José de Jorge López por la mañana, con signos de violencia

Redacción Notus28 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Los cuerpos sin vida de dos hombres fueron dejados esta mañana en diferentes comunidades de Irapuato. Ambas personas sin vida fueron encontradas con signos de violencia y acribilladas; la primera en la entrada de El Carrizalito y la segunda en un predio de cultivo de la localidad de San José de Jorge López.

Habitantes de las localidades dieron aviso al sistema de emergencias y elementos de seguridad del municipio se desplazaron a las zonas para corroborar la información.

En el puente localizado a la entrada de El Carrizalito, un hombre sin signos vitales yacía con varias heridas de bala. De la misma forma, otra persona de sexo masculino fue hallada en un predio a un costado de un camino de terracería en San José de Jorge López.

Hasta el momento, los cuerpos no han sido identificados ni se dieron a conocer datos como las prendas que llevaban, ni características físicas. Se espera que la Fiscalía del Estado y la SEMEFO realicen las investigaciones correspondientes.

