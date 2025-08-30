Presunto feminicida es capturado en Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado capturó a ÁNGEL ABRAHAM “N”, alias “el michoacano”, como presunto responsable del delito de feminicidio. Un juez lo vinculó a proceso penal por el crimen de una víctima cometido en la zona centro de la ciudad de Pueblo Nuevo.

Los hechos ocurrieron el 23 de abril de 2025, alrededor de las ocho de la mañana la ofendida caminaba por la calle 02 de Octubre, cuando cerca de un preescolar se encontró con el agresor, quien sacó un arma de fuego con la que le disparó en el cuerpo, causándole la muerte en el lugar. Tras la agresión, el presunto responsable huyó.

Al recibir la noticia, la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios llevó a cabo las indagatorias que condujeron a la identificación y ubicación del presunto feminicida, por quien se obtuvo una orden de aprehensión que fue cumplimentada durante un operativo ministerial.

En audiencia, un juez revisó las pruebas presentadas por el Ministerio Público y determinó que eran suficientes para procesar a ÁNGEL ABRAHAM “N”, conocido como “el michoacano”. Además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva. La Fiscalía continúa con las investigaciones para garantizar justicia a la víctima y sus familiares.