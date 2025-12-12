Cancelan fiestas guadalupanas en colonia de Irapuato

Un ataque armado en la colonia Morelos dejo a cuatro personas sin vida y tres más heridas, las fiestas guadalupanas en la colonia terminaron después del ataque

Irapuato, Guanajuato.- Fiestas guadalupanas canceladas en la colonia Morelos por un ataque armado que dejó a cuatro personas sin vida, además de tres personas heridas, en Irapuato, durante una reunión.

Los hechos ocurrieron, según información de testigos, que durante una convivencia que se realizaba en las inmediaciones de la calle Benito Juárez en dicha colonia, de manera inesperada todo se volvió un caos, puesto que personas armadas a bordo de una motocicleta comenzaron a disparar en contra de los asistentes, dejando a cuatro personas sin vida y a tres más lesionadas de gravedad.

Tras los disparos varias personas comenzaron a pedir auxilio, los vecinos del lugar salieron a tratar de auxiliar a los heridos, e hicieron un llamado al numero de emergencias 911 para notificar sobre el ataque.

Las autoridades municipales llegaron al lugar, en donde se encontraron con las siete personas heridas por disparos, de las cuales cuatro hombres ya no contaban con signos vitales, informaron los paramédicos, por lo que procedieron a trasladar a las otras tres personas heridas a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de los cuatro hombres sin vida, ni de las tres personas más heridas, la Fiscalía General del Estado, ha comenzado con las investigaciones sobre lo ocurrido y se menciona que en el lugar del ataque se encontraron casi medio centenar de casquillos percutidos.

