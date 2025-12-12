Cae banda de secuestradores en Salamanca; son vinculados a proceso

La Fiscalía de Guanajuato desarticuló al grupo criminal tras rescatar a una víctima y detener a sus integrantes, dos de ellos capturados posteriormente en Michoacán

Redacción Notus12 diciembre, 2025

Salamanca, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado, desarticuló una célula dedicada al secuestro en el municipio de Salamanca.

De acuerdo con la investigación, el 6 de octubre de 2025, AMÉRICA DANIELA “N” y KENDRA DANIELA “N”, junto con ÓSCAR GERARDO “N” y JESÚS CRISTÓBAL REYNALDO “N”, participaron en la privación de la libertad de una persona. La víctima fue sometida y trasladada a un inmueble ubicado en la comunidad de La Tinaja, donde permaneció cautiva mientras sus familiares recibían exigencias económicas a cambio de su liberación.

Momentos antes del operativo de rescate, las dos mujeres abandonaron el lugar. En el interior del inmueble, elementos de las Fuerzas de Seguridad y Paz del Estado detuvieron a ÓSCAR GERARDO “N” y JESÚS CRISTÓBAL REYNALDO “N”, quienes mantenían a la víctima en cautiverio. Ambos quedaron en prisión, vinculados a proceso penal por secuestro y por posesión y acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

En el avance de la investigación, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro localizó a AMÉRICA DANIELA “N” y KENDRA DANIELA “N” en el estado de Michoacán, donde fueron capturadas con apoyo de autoridades de esa entidad. Tras su presentación ante el juez, el Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso penal por secuestro agravado. Ambas permanecen en prisión preventiva mientras continúan las indagatorias.

