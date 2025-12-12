Explota pirotecnia en Léon; 9 lesionados, incluyendo menores y músicos

Durante el festejo guadalupano, una camioneta con pirotecnia explotó dejando 6 lesionados de gravedad en la colonia Piedad de la Joya

Redacción Notus12 diciembre, 2025

León, Guanajuato.- La colonia Piedad de la Joya fue escenario de un percance que dejó 9 personas lesionadas, entre las que se registran dos menores de edad y 6 músicos con heridas graves. Durante el festejo a la Virgen de Guadalupe el 11 de diciembre por la noche, una camioneta explotó a causa de la pirotecnia que llevaba en la caravana sobre la calle Calcopirita.

Según los primeros reportes, la camioneta llevaba alrededor de 20 personas y al parecer, el suceso se generó por un cohete encendido anteriormente, cuyas chispas cayeron en la pirotecnia.

Elementos de Protección Civil, Policía Municipal y Bomberos acudieron a atender la emergencia y los afectados de gravedad fueron llevados a un hospital por las quemaduras. El conductor fue detenido y se abrió la carpeta de investigación correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

