Regalos de Reyes Magos alcanzan inversión de hasta 8 mil pesos por niño

Irapuato, Guanajuato.- La llegada de los Reyes Magos no solo trajo ilusión y sonrisas a los hogares, sino también una inversión considerable en regalos, ya que este año el gasto por niño osciló entre los 5 mil y los 8 mil pesos, de acuerdo con testimonios recabados.

Los propios Reyes Magos señalaron que entre los regalos más costosos que entregaron en esta edición se encontraron videojuegos, teléfonos celulares, bicicletas y tabletas electrónicas, artículos que se han convertido en los más solicitados por niñas y niños.

Manuel Quintana, padre de familia que tuvo la oportunidad de conversar con los Reyes Magos sobre el costo de los obsequios, compartió que en su caso, a su hijo le llevaron una bicicleta con un valor aproximado de 3 mil 500 pesos, además de otros juguetes, lo que en conjunto representó un gasto cercano a los 5 mil pesos.

Por su parte, Emili, madre de un niño de cinco años, comentó que el regalo más caro que los Reyes dejaron en su hogar también fue una bicicleta, la cual alcanzó un costo de 4 mil 500 pesos. A ello se sumaron diversos juguetes como una batería musical, cochecitos, autopista y prendas de vestir, por lo que el monto total de los regalos llegó a aproximadamente 8 mil pesos.

Estas cifras reflejan el esfuerzo que realizan los Reyes Magos y las familias para mantener viva la tradición, priorizando la ilusión de los más pequeños, aun cuando ello implique un importante desembolso económico.