CECyTE Celaya II gana la séptima temporada de Ingenios 2025

León, Guanajuato.- Nadia, Víctor, Gabriela y Ángel Damián, integrantes del equipo del CECyTE Celaya II, se alzaron con el primer lugar de la séptima temporada del programa Ingenios 2025, transmitido por TV4, tras una competencia vibrante y llena de emoción frente a las y los estudiantes de la Escuela de Nivel Medio Superior de León (ENMS).

El tercer lugar fue para el Bachillerato Bivalente de Talentos, plantel Irapuato, mientras que el cuarto sitio lo obtuvo el SABES de “Cuesta de Peñones”, municipio de Tierra Blanca, Guanajuato. Cabe destacar que los cuatro equipos finalistas demostraron un alto nivel de talento, disciplina y capacidad al superar cada uno de los retos diseñados para poner a prueba sus habilidades físicas, intelectuales, sensoriales y, por supuesto, su ingenio.

Durante la gran final, realizada en el estudio de TV4, se vivió un ambiente de entusiasmo y orgullo gracias a la activa participación de maestras y maestros, así como de madres y padres de familia, quienes acompañaron a las y los estudiantes con porras, aplausos y muestras de apoyo, reconociendo el esfuerzo y dedicación de sus hijas e hijos a lo largo de la competencia.

Tras varias rondas eliminatorias, los equipos finalistas acumularon puntos en cada desafío con el objetivo de conquistar el trofeo de la temporada. Además del reconocimiento como campeones, las y los ganadores recibieron atractivos premios, entre ellos un viaje todo pagado, equipos de cómputo, bicicletas y audífonos, mientras que los demás finalistas también fueron premiados por su sobresaliente desempeño.

Ingenios, organizado por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) en colaboración con TV4, tiene como objetivo fortalecer el aprendizaje, promover la permanencia escolar y ofrecer a las y los estudiantes de educación media superior una experiencia formativa que combina diversión, conocimiento y desarrollo de habilidades.

Durante la ceremonia de clausura, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Aldelmo Emmanuel Reyes Pablo, en representación del secretario de Educación, Dr. Luis Ignacio Sánchez Gómez, destacó que esta séptima temporada no solo marca el cierre de una competencia, sino la celebración del talento, la creatividad, la innovación y el enorme potencial de la juventud guanajuatense. Reconoció de manera especial el trabajo del personal docente y directivo, así como el apoyo, acompañamiento y compromiso de madres y padres de familia, quienes han sido pieza clave en el desarrollo académico y personal de las y los estudiantes.

Tras atestiguar de manera directa el trabajo que se realiza en este tipo de actividades, constató de primera mano el trabajo de cada institución educativa, el acompañamiento de las y los maestros asesores y el respaldo familiar que impulsó a las y los jóvenes durante esta gran final. Expresó su confianza en que la octava edición del programa Ingenios será nuevamente un éxito, refrendando el compromiso del Gobierno de la Gente con iniciativas que apuestan por el desarrollo integral y el talento de las juventudes.

Esta séptima edición constó de 14 programas transmitidos los sábados, en el periodo del 20 de septiembre al 20 de diciembre de 2025, con la participación de estudiantes de los principales subsistemas de educación media superior del estado, entre ellos: CECYTEG, DGB, DGETI, DGETAyCM, CECyT 17-IPN, BBM, BBT, SABES, CONALEP, ENMS-UG, UVEG y EPRR, consolidando a Ingenios como un espacio de encuentro, aprendizaje y sana competencia.

Con esta séptima temporada, Ingenios reafirma su compromiso con la formación integral de las juventudes, demostrando que el esfuerzo, el trabajo en equipo y la creatividad no tienen límites. De esta manera, el Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Educación de Guanajuato, impulsa actividades que detonan todas las capacidades de las y los jóvenes guanajuatenses, fortaleciendo sus aptitudes y potenciando sus fortalezas en instituciones de alta calidad educativa.