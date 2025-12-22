Gobernadora presenta APP de Farmacias ISSEG para compras y entrega a domicilio

Guanajuato, Gto.- En una nueva emisión del programa Conectando con la Gente, la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó la nueva aplicación móvil de Farmacias ISSEG, una herramienta digital que acerca medicamentos, productos de salud y artículos de uso cotidiano a las familias, con promociones permanentes y entrega directa al domicilio.

Durante el programa, la Gobernadora destacó que esta aplicación forma parte de la estrategia de modernización y mejora continua del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, para facilitar el acceso a productos de salud con precios competitivos, confianza y seguridad financiera, especialmente en esta temporada decembrina.

“Queremos que nos visiten, que sigan constatando que las Farmacias ISSEG tienen los mejores precios. Nos estamos esforzando de manera permanente para bajar los precios, para ofrecer un servicio de calidad y sobre todo, de calidez”, dijo la Gobernadora.

La nueva APP, disponible de manera gratuita como “ISSEG Farmacias” para dispositivos iOS y Android, permite realizar compras en línea de forma rápida y sencilla, consultar la disponibilidad de productos, ubicar la farmacia más cercana, acceder a promociones exclusivas y recibir los pedidos en menos de 90 minutos en los municipios participantes.

“La aplicación está prácticamente disponible para toda la República, pero el servicio a domicilio solo está disponible en 28 municipios”, enfatizó Judith Juárez, Directora General del ISSEG.

Promociones y descuentos todos los días

Durante la transmisión se recordó que Farmacias ISSEG mantiene campañas de descuentos semanales, pensadas para atender distintas necesidades de salud:

Lunes Derma: productos dermatológicos con precios preferenciales.

Martes de Genéricos: descuentos en una amplia gama de medicamentos.

Miércoles y Jueves de Especialidades: beneficios en medicamentos de alta especialidad y para padecimientos crónico-degenerativos.

Viernes de Vitaminas y Salud Integral: productos para fortalecer el sistema inmunológico.

Fines de Semana Rosas: descuentos en productos dirigidos a la mujer, con beneficios adicionales al presentar la Tarjeta Rosa.

Estas promociones forman parte del compromiso del ISSEG de mantener “precios que te cuidan”, priorizando el bienestar y la economía de las familias guanajuatenses.

La plataforma digital y la APP permiten crear una cuenta personal, guardar favoritos, dar seguimiento a pedidos, elegir distintas direcciones de envío y realizar pagos de forma segura. Las opciones de pago incluyen efectivo contra entrega, tarjeta de crédito o débito y pago digital dentro de la plataforma.

Actualmente, el servicio de pedidos por la APP está disponible en 28 municipios de Guanajuato, además de La Piedad, Michoacán, y Lagos de Moreno, Jalisco, fortaleciendo la cobertura y cercanía de Farmacias ISSEG con la gente.

ISSEG: seguridad y bienestar integral

Durante el programa también se destacó que el ISSEG no solo brinda atención comercial, sino que cumple un papel fundamental en la seguridad social de las y los trabajadores al servicio del Estado, así como de personas jubiladas y pensionadas. Como parte de este compromiso, se impulsan actividades y capacitaciones en las Casas del Jubilado y en modalidad virtual, acercando herramientas digitales y conocimientos en tecnología, compras en línea y ciberseguridad.

La Gobernadora invitó a la ciudadanía a descargar la APP ISSEG Farmacias, aprovechar las promociones diarias y seguir el programa Conectando con la Gente, donde se comparten acciones que acercan servicios, apoyos y soluciones a las familias guanajuatenses.

En este programa de Conectando con la Gente participaron también, Carlos Fabián Muñoz Tejeda, Subdirector General de Unidades de Negocio y María de Jesús Rocío García, Docente jubilada.