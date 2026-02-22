Blindan la capital tras ataque a cinco establecimientos

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana activó de un operativo especial de vigilancia y supervisión en accesos, entradas y salidas de la ciudad, ante los hechos registrados en distintos puntos del estado y del país.

Patrullas de la corporación fueron colocadas en puntos estratégicos, zonas comerciales y vialidades principales, en coordinación con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

De manera conjunta, realizaron revisiones de vehículos en varias zonas de la ciudad. En avenida Santa Fe, cercana a la zona donde se encuentran instalaciones de diferentes corporaciones, detuvieron a varios vehículos. Hay personas detenidas, pero las corporaciones no especificaron número, nombres ni causas, sólo que fueron puestas a disposición del ministerio público.

No se reportan personas lesionadas ni pérdidas humanas. Hay saldo blanco.

Aunque la información oficial indica que el servicio de transporte público opera con normalidad y no estuvo en riesgo en ningún momento, es prácticamente nula la circulación de autobuses.

Samantha Smirth, presidenta municipal, supervisó personalmente el despliegue operativo en distintos puntos de la ciudad y difundió videos y mensajes para precisar que fueron cinco los puntos atacados.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene u monitoreo permanente desde el C4 y vigilancia reforzada en todo el municipio.