Fuertes vientos derriban poste de luz, en Irapuato

Protección Civil atienden caída de poste en el puente Siglo XXI tras fuertes rachas de viento

Irapuato, Guanajuato.- Las fuertes rachas de viento registradas la tarde de este día provocaron la caída de un poste sobre el Puente Siglo XXI con dirección al CBTIS 65, lo que movilizó a corporaciones de emergencia.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de Protección Civil acudieron de inmediato al lugar para atender la situación y evaluar posibles riesgos para automovilistas y peatones que transitan por la zona.

Asimismo, personal del área de Alumbrado Público se presentó en el sitio para realizar las maniobras correspondientes y retirar la estructura, con el objetivo de restablecer la seguridad y evitar mayores afectaciones.

Autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar los señalamientos y atender las indicaciones del personal que trabaja en el área, mientras concluyen las labores de retiro y aseguramiento.

