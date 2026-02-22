Calles desiertas en la capital

Guanajuato, Gto.- Al igual que otras ciudades, en especial León, las calles de la capital del estado están prácticamente desiertas. Negocios tanto del sur del municipio como del Centro Histórico han cerrado sus puertas.

La presidencia municipal canceló las celebraciones del Año Nuevo Chino y patrullas de diferentes corporaciones detienen a automóviles y motocicletas que ajuicio de los policías pueden representar un riesgo.

En al zona sur, el centro comercial Aläia está con unos cuantos automóviles. El acceso es prácticamente exclusivo para sacar dinero de los cajeros automáticos y l mayoría de las tiendas cerró.

El transporte público detuvo actividades y la movilidad sólo se realiza con taxis y autos de aplicación.

El tema se agudizó porque en redes digitales proliferaron mensajes de supuestos toques de queda, mismos que muchas personas creyeron reales.

Tanto la Universidad de Guanajuato como el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato informaron oficialmente que suspenden actividades presenciales.

Se espera la Secretaría de Educación Pública anuncie suspensión de clases para mañana lunes.