Balacera con ministeriales deja una mujer muerta

San José Iturbide, Guanajuato.- Elementos de la policía ministerial de Guanajuato y Querétaro se enfrentaron a balazos contra delincuentes, en calles de San José Iturbide y desafortunadamente una mujer de manera “incidental” perdió la vida de un balazo. Durante el operativo hubo dos detenidos que estaban siendo investigados por diversos delitos entre ambos estados.

Según la información que se dio a conocer en el sitio, una mujer perdió la vida, presuntamente al ser despojada de su camioneta en la que uno de los agresores escapó.

El enfrentamiento armado ocurrió en el municipio de San José Iturbide, cuando elementos de la Policía de Investigación del Delito de Querétaro (PID), en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato (AIC), intentaron cumplimentar una orden de aprehensión contra varias personas que al parecer estarían vinculados a diversos delitos realizados tanto en Guanajuato como en Querétaro.

La balacera comenzó en la colonia Santa María Teresa, en el centro de San José Iturbide, donde los ministeriales al tratar de ingresar a un domicilio, fueron atacados a balazos, propiciando el cierre de algunas calles y que vecinos tuvieran crisis nerviosas.

De ahí inició una persecución que generó que uno de los presuntos delincuentes bajara a una mujer de su camioneta y durante el intercambio de balas perdiera la vida a consecuencia de un balazo, desconociendo quién accionó el arma.

Al igual se dijo que en total fueron detenidas dos personas, en la calle Guerrero, entre Degollado y Otoño, en pleno centro de San José Iturbide.

El vehículo robado fue localizado en el camino que conecta a los poblados de San Diego de las Trasquilas, sin que se dieran mayores datos.