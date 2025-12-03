Arturo Jiménez, referente internacional en ingeniería química

Guanajuato, Guanajuato.- La Universidad de Guanajuato (UG) otorgó la máxima distinción académica, Doctor Honoris Causa, al prestigioso académico Arturo Jiménez Gutiérrez.

La entrega de este reconocimiento ocurrió en sesión solemne del Consejo General Universitario (CGU), el cual se concede a personas que destacan por sus excepcionales contribuciones al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la educación, las humanidades, las artes y la cultura, y que han realizado una labor de valor extraordinario en beneficio del país o de la humanidad.

De esta manera, la UG reconoció la trayectoria del Dr. Arturo Jiménez Gutiérrez, marcada por grandes contribuciones de alto impacto en el campo de la ingeniería química.

Formador de generaciones científicas

“Estoy consciente de que esta distinción, tan hermosa e inesperada para mí, es un pináculo personal incomparable; también una responsabilidad de llevar con dignidad esta condecoración. Estén seguros de que esta distinción la podré llevar conmigo, adelante de mí con la más alta humildad, con el más alto sentido de responsabilidad y los más altos valores éticos, personales y profesionales”, expresó el Dr. Jiménez Gutiérrez.

Al manifestar su gratitud, el Doctor Honoris Causa por la UG reconoció, en su trayectoria, la influencia de colegas, estudiantes y familia. Recordó el haberse encontrado ante el cuestionamiento, años atrás, entre continuar su carrera en Estados Unidos o regresar a México, y afirmó sentirse orgullo de no haber perdido la oportunidad de formar talento nacional.

La formación de recursos humanos especializados y una destacada producción científica, que ha traspasado fronteras en su contribución al desarrollo y fortalecimiento de la ingeniería química, forman parte de las atribuciones del académico universitario, de quien se recalcó su liderazgo en innovadoras iniciativas, tales como la implementación de columnas de destilación con pared divisoria, un avance tecnológico que ha sido clave para impulsar la eficiencia en la industria, reduciendo significativamente el consumo de energía y el impacto ambiental.

Con una formación como doctor en Filosofía (PhD) y en Ingeniería Química en la Universidad de Wisconsin-Madison, el académico, adscrito al Instituto Tecnológico de Celaya y miembro de la Academia de Ingeniería de Ciencias, ha formado a sobresalientes ingenieras e ingenieros, quienes han forjado camino en la investigación con el impulso de sus trayectorias profesionales en estudios de posgrado. Así, con el objetivo de trasformar las ideas en realidades, el Dr. Arturo Jiménez Gutiérrez ha contribuido de manera significativa al desarrollo científico y tecnológico del país.

Por su parte, la Rectora General de la UG, Dra. Claudia Susana Gómez López, al destacar la relevancia académica y humana del ingeniero químico Arturo Jiménez Gutiérrez, subrayó que la postulación fue respaldada por siete instituciones nacionales y extranjeras, lo que refleja la dimensión de sus contribuciones científicas y formativas.

Se trata del Instituto Tecnológico de Celaya; la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química; el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Carnegie Mellon; el Departamento de Ingeniería Química y Biológica de la Universidad de Wisconsin, Madison; la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro; la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato; y la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Además de valorar públicamente su producción y la formación de generaciones científicas, la Dra. Gómez López destacó la sensibilidad, la ética y la calidez humana, cualidades que hacen del Dr. Jiménez Gutiérrez un referente en México y el mundo, marcando un legado que se ha extendido a diversas universidades y centros de investigación, por lo que, afirmó, la UG se honra al otorgarle su máxima distinción, incorporándolo a la comunidad universitaria como miembro honorario.

La lectura del laudatio estuvo a cargo del Dr. Medardo Serna González, Exrector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien recordó que el Dr. Arturo Jiménez Gutiérrez es fundador de la primera maestría y doctorado en los Sistemas Tecnológicos Federales fuera de la Ciudad de México en 1980, y recibió el reconocimiento como investigador nacional emérito por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Asimismo, destacó la labor del Dr. Arturo Jiménez como investigador, la cual se ha caracterizado por un compromiso ejemplar en la docencia y la formación académica. También ha fungido como asesor y director de tesis de maestría y doctorado de un amplio número de profesionales, muchos de los cuales se desempeñan, actualmente, como profesores(as) e investigadores(as) en instituciones de educación superior, tanto en México como en el extranjero.